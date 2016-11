Rutte verdedigt telefoontje met Trump

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft dinsdag zijn telefoontje met de aankomende Amerikaanse president Donald Trump moeten verdedigen. Hij reageerde op kritiek van onder anderen D66-voorman Alexander Pechtold. Die vond een verklaring van Rutte op Facebook over de inhoud van het gesprek nietszeggend en slap.

Door ANP - 15-11-2016, 14:42 (Update 15-11-2016, 14:42)

Pechtold had liever gezien dat Rutte in diens gesprek met Trump kritischer was geweest. De premier had het over waarden als democratie, vrijheid en respect voor anderen moeten hebben, zei de D66-fractieleider in de Tweede Kamer. Ook Kamerlid Michiel Servaes van regeringspartij PvdA noemde de verklaring nietszeggend en teleurstellend.

Rutte noemde het onverstandig meteen met het vingertje te wijzen. ,,Zo hoor je geen relatie te bouwen en behartig je niet de Nederlandse belangen'', zei hij. ,,Je gooit dan meteen de deur dicht.''