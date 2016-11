120 dagen cel voor rellen na dood Henriquez

ANP 120 dagen cel voor rellen na dood Henriquez

DEN HAAG - Een 29-jarige Hagenaar is dinsdag veroordeeld tot 120 dagen cel (waarvan 95 voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur wegens zijn aandeel in de rellen na de dood van Mitch Henriquez.

Door ANP - 15-11-2016, 14:43 (Update 15-11-2016, 14:43)

De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat de man betrokken was bij brandstichting in een bouwkeet, het gooien van stenen naar de politie en opruiing tot gewelddadig optreden tegen de politie.

Dat gebeurde op 29 juni 2015 in de Haagse Schilderswijk, waar voor het politiebureau De Heemstraat werd gedemonstreerd tegen het overlijden van Mitch Henriquez. De Arubaan kwam om het leven bij zijn arrestatie door verwurging na een nekklem door agenten. Tegen de betrokken agenten loopt een strafrechtelijk en disciplinair onderzoek.

De verdachte heeft volgens de rechtbank een grote groep demonstranten opgeroepen het politiebureau binnen te gaan.