ANP Weespenaren week na kerkbrand naar huis

WEESP - De mensen die in Weesp vorige week dinsdag hun huis uit moesten omdat de toren van de Laurentiuskerk in brand was gevlogen en instabiel was geworden, mogen weer naar huis. Alleen de bewoner van de pastorie moet nog even wachten omdat er boven dat pand nog een kraan staat. De toren moest worden gestabiliseerd, maar de meeste werkzaamheden zijn nu afgerond, aldus de gemeente.

Door ANP - 15-11-2016, 16:09 (Update 15-11-2016, 16:18)

Vorige week dinsdagavond brak brand uit in de toren van de kerk aan de Herengracht. Een deel van de torenspits stortte in. De bewoners van vier huizen rond de kerk moesten hun huis uit en mochten op kosten van de gemeente in een hotel.

De brand en de naweeën daarvan hadden zaterdag ook consequenties voor de intocht van Sinterklaas in Weesp. Gewoonlijk gaat de route via de Herengracht, maar nu werd voor een alternatieve route gekozen.