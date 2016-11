Parool best vormgegeven krant van Europa

AMSTERDAM - Het Parool mag zich vanaf woensdag een jaar lang de best vormgegeven krant van Europa noemen. De jury van de European Newspaper Award onderscheidde Het Parool in de categorie regionaal.

Door ANP - 16-11-2016, 0:24 (Update 16-11-2016, 0:24)

In een artikel op haar website maakt Het Parool het heugelijke nieuws bekend.Hoofdredacteur Ronald Ockhuysen ziet de prijs als een erkenning voor de metamorfose die de krant dit jaar in februari tijdens de 75e verjaardag heeft ondergaan. "Het Parool is teruggegaan naar zwart-wit als basis. De kleur komt zo veel mogelijk uit de fotografie. Met zware letters in een elegante en krachtige typografie en boven alles geen ditjes-en-datjeskrant. Juist in deze tijden, waarin iedereen op zijn telefoon het nieuws snel bekijkt, moet de krant nadrukkelijk een kwaliteitsbeleving zijn."

In het juryrapport wordt Het Parool geprezen om de interactie tussen fotografie, illustratie, infographics, koppen en witruimte. Volgens de jury van de verkiezing maakt de layout de Amsterdamse krant een onmiskenbaar sterk merk.