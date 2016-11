'Kooi-ei nog volop bij buurtsuper'

ANP 'Kooi-ei nog volop bij buurtsuper'

DEN HAAG - Dieronvriendelijke 'kooi-eieren' worden door de grote supermarktketens al meer dan tien jaar niet meer verkocht, maar in buurtsupermarkten zijn ze nog volop verkrijgbaar. Dat blijkt uit een onderzoek onder supers, in opdracht van Wakker Dier.

Door ANP - 16-11-2016, 6:08 (Update 16-11-2016, 6:08)

Volgens organisatie liggen deze eieren, van kippen die hun leven slijten op een oppervlakte van anderhalf A4-tje in een kooi, nog bij bijna een derde (31 procent) van de buurtsupers. Bovendien is bij acht op de tien van deze supermarkten geen diervriendelijker alternatief verkrijgbaar.

Ook zetten de buurtsupers die deze eieren aanbieden dit vaak niet op de verpakking. Consumenten weten daardoor niet wat ze kopen. ,,Laat je niet misleiden door verpakkingen en controleer de ei-code. Vermijd kooi-eieren, die zijn voorzien van een code beginnend met een 3 en kies voor een diervriendelijker alternatief, zoals biologische eieren met ei-code 0'', aldus Wakker Dier.

Wakker Dier liet onderzoek doen bij honderd buurtsupers verspreid over het land. Het meest voorkomende ei (aangeboden bij 72 winkels) was het scharrelei, ofwel schuurei, van kippen die met negen dieren per vierkante meter in schuren leven en nooit buiten komen. Daarna volgde het kooi-ei (31 winkels). De diervriendelijkere vrije-uitloop- en biologische eieren lagen veel minder vaak in de schappen. Slechts bij zeven buurtsupermarkten was één van deze varianten te vinden.