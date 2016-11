180 Dutchbatters sluiten zich aan bij claim

ANP 180 Dutchbatters sluiten zich aan bij claim

DEN HAAG - De groep Dutchbat-veteranen die zich heeft aangemeld voor de claim tegen de Nederlandse staat omdat de militairen op een ,,onmogelijke missie'' zouden zijn gestuurd, is gegroeid tot 180. Dat heeft advocaat Michael Ruperti woensdag laten weten. In september ging het nog om ruim 100 militairen.

Door ANP - 16-11-2016, 6:42 (Update 16-11-2016, 6:42)

Onder de veteranen zijn oud-kopstukken zoals plaatsvervangend Dutchbat-commandant Rob Franken, maar ook een aantal actief dienende officieren. Zo bevestigt Ruperti dat onder anderen de toenmalige luitenant Ron Rutten zich heeft aangesloten. Rutten is tegenwoordig luitenant-kolonel bij de internationale staf van de NAVO in Brussel en is bekend als de maker van de bekende fotorolletjes die in 1995 bij het ontwikkelen waren mislukt.

Ruperti bevestigt op vragen van het ANP dat begin december een gesprek staat gepland over de claim met vertegenwoordigers van Defensie en de landsadvocaat.

Het Nederlandse bataljon Dutchbat III opereerde in 1995 in VN-verband in Srebrenica toen de enclave werd ingenomen door de Bosnische Serven. Die vermoordden uiteindelijk bijna 8400 moslimmannen en -jongens.

Volgens de advocaten van de veteranen is Dutchbat III jaren verantwoordelijk gehouden voor het falen van de missie. Dat komt volgens hen doordat de regering onvoldoende heeft erkend dat het bataljon ,,willens en wetens'' op een onuitvoerbare missie was gestuurd.

De veteranen zouden hierdoor jaren later nog onherstelbare schade op sociaal, emotioneel en financieel gebied ondervinden. De advocaten vinden dat de interne regelingen bij Defensie om de veteranen te compenseren in deze zaak niet voldoen.