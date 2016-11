Steun voor arme Amsterdamse huurders

ANP Steun voor arme Amsterdamse huurders

AMSTERDAM - Amsterdam gaat 10.000 inwoners met een laag inkomen maar met een relatief hoge huur helpen. Hiervoor wordt de komende drie jaar 3,5 miljoen euro per jaar uitgetrokken, meldde de gemeente woensdag.

Door ANP - 16-11-2016, 9:08 (Update 16-11-2016, 9:08)

,,We zien dat Amsterdammers steeds vaker in financiële problemen komen doordat hun vaste lasten simpelweg te hoog zijn. Met deze regeling kunnen we daar een beetje bij helpen'', stelt wethouder Arjan Vliegenthart (Sociale Zaken).

Hoeveel geld huurders kunnen terugkrijgen hangt onder meer af van de hoogte van de huur en het aantal personen in het huishouden.