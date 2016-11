Autoverzekeringen steeds duurder

AMSTERDAM - Automobilisten gaan ook de komende tijd fors meer betalen voor hun autoverzekeringen. De meest recente cijfers van Independer laten zien dat de premies dit jaar met tientallen procenten stegen. De vergelijkingssite verwacht dat de premiestijging, onder meer door de toename van het aantal ongevallen, doorzet.

16-11-2016

De jaarpremie voor een WA-verzekering was in september gemiddeld 31 procent hoger dan eind december 2015, zo bevestigt Independer berichtgeving in De Telegraaf. Beperkt cascoverzekeringen werden in die periode gemiddeld 22 procent duurder.