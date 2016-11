Eerste herfststormen op komst

ANP Eerste herfststormen op komst

ZEIST - Het verkeer moet donderdagavond in de spits rekening houden met forse windvlagen en veel regen. Er is kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur, voorspelt Weeronline woensdag.

Door ANP - 16-11-2016, 10:11 (Update 16-11-2016, 10:11)

Ook na donderdagavond blijft het weer vooral in het westen van het land nog enkele dagen onstuimig. De buien gaan soms vergezeld met onweer en hagel. Zondag is waarschijnlijk de eerste officiële herfststorm van dit jaar als gevolg van een stormdepressie boven de Noordzee. Er is sprake van een najaarsstorm als windkracht 9 wordt gemeten.

Door het warme weer in oktober staan veel bomen nu nog steeds in blad. De krachtige windstoten maken de kans op afbrekende takken en omvallende bomen daardoor groter, waarschuwt Weerplaza.

Hoewel het woensdag nog uitzonderlijk zacht is met temperaturen tot 14 graden, wordt het de komende dagen kouder. Vrijdag wordt het een graad of 9, hetgeen normaal is voor de tijd van het jaar.