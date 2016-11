Ex-voorzitter COR politie nu ook geschorst

DEN HAAG - Frank Giltay, de voormalige voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie, is geschorst. Er was eerder al aangifte tegen de man gedaan na vermoedens van fraude, oplichting en verduistering.

Door ANP - 16-11-2016, 10:12 (Update 16-11-2016, 10:12)

Deze zomer is een intern onderzoek tegen Giltay begonnen. De voorlopige bevindingen geven nu aanleiding voor een schorsing, aldus de politie woensdag. Giltay was al vrijgesteld van zijn werkzaamheden. Het is een van de meerdere interne en externe onderzoeken naar onder meer het bestedingspatroon van de COR.

Het budget van 1,6 miljoen euro van de COR ging voor een flink deel op aan diners, feesten, partijen, overnachtingen met champagneontbijt en het inhuren van onder anderen imagocoaches.