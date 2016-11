Nederlander vrijgesproken van moordpoging

TURNHOUT - Een 32-jarige Nederlander is woensdag in België vrijgesproken van een moordpoging op agenten in februari 2015. Het Openbaar Ministerie had achttien jaar celstraf geëist.

Door ANP - 16-11-2016, 10:33 (Update 16-11-2016, 10:33)

Nabil S. was volgens het Openbaar Ministerie lid van de zogenoemde kalasjnikovbende, die op onder meer de Antwerpse ring de politie met kalasjnikovs onder vuur nam. De rechtbank in Turnhout ziet dat anders.

De bende had een plofkraak gepleegd op een bankautomaat van ING in Breda. De Nederlandse politie zette de achtervolging in, waarop de daders richting Antwerpen reden. De Nederlandse politie kreeg hulp van Belgische agenten, die vervolgens met automatische wapens werden beschoten. De vluchtauto reed zich lek op een spijkermat. Na een klopjacht werden drie verdachten opgepakt.

Omdat DNA van Nabil S. werd aangetroffen op een sigarettenpeuk en een bivakmuts ging het OM ervan uit dat ook S. in de auto zat tijdens schietpartij, maar dat acht de rechter niet bewezen. De drie andere Nederlanders werden eerder veroordeeld tot achttien en twintig jaar cel.