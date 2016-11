PAN toont brede waaier aan kunst

ANP PAN toont brede waaier aan kunst

AMSTERDAM - Een schilderij van Hendrik Willem Mesdag dat niet eerder op de markt is geweest. Zestien schilderijen van de Amsterdamse impressionist Isaac Israëls. Dat en nog veel meer staat bezoekers te wachten op de dertigste editie van kunstbeurs PAN Amsterdam, die zondag begint in de Amsterdamse RAI.

Door ANP - 16-11-2016, 11:42 (Update 16-11-2016, 11:42)

De 120 standhouders op de beurs laten een keur aan kunst, antiek en design zien, met keuze voor elke portemonnee. De prijzen lopen uiteen van een paar honderd euro tot een half miljoen. Een deel van de standhouders is er al bij vanaf het eerste uur. Er zijn zeven nieuwe exposanten, waaronder Galerie Piet Hein Eek.

Volgens een woordvoerster is een duidelijke trend te zien op het gebied van sieraden. Waren voorheen vooral kostbare antieke juwelen in trek, nu kiezen kopers ook vaak voor draagbare, moderne sieraden.

Op de beurs is ook veel zilver tentoongesteld. Een topstuk is een zilveren inktstel uit Middelburg uit het midden van de achttiende eeuw, ,,een zeldzaamheid in Nederland", aldus de woordvoerster.

PAN Amsterdam duurt een week. Er worden rond de 40.000 bezoekers verwacht.