ANP 'Geen bescherming Wilders door Europees Hof'

SCHIPHOL - PVV-leider Geert Wilders kan als politicus voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken geen beroep doen op de vrijheid van meningsuiting, stelt het Openbaar Ministerie. Het desbetreffende artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt Wilders niet als het om racistische uitlatingen gaat.

Door ANP - 16-11-2016, 13:25 (Update 16-11-2016, 13:25)

Dat zei officier van justitie Wouter Bos woensdag in zijn requisitoir in het proces tegen Wilders, dat wordt gehouden in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. Uit voorgaande uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) blijkt dat ,,het Hof bijzonder gevoelig is voor uitspraken die een gehele bevolkingsgroep aanvallen of in een negatief daglicht plaatsen''.

De jurisprudentie wijst volgens de aanklager uit dat de ruime uitingsvrijheid van politici in de Europese wetgeving ontbreekt ,,bij het belasteren van minderheidsgroepen of het aanwakkeren van intolerantie tussen bevolkingsgroepen''.