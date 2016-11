OM: latere nuancering Wilders niet meewegen

SCHIPHOL - De latere nuanceringen van Wilders' gewraakte 'minder-Marokkanen'-uitspraak moeten niet worden meegewogen bij de beoordeling van de strafbaarheid. Dat zei het Openbaar Ministerie woensdagmiddag in het requisitoir in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders.

Door ANP - 16-11-2016, 14:58 (Update 16-11-2016, 14:58)

Diens speech en het stellen van de vraag of het publiek in een Haags café in maart 2014 meer of minder Marokkanen wilde, is volgens officier van justitie Wouter Bos ,,een voltooide gedraging'' en dus ook een voltooid delict. ,,Drie vragen uit de speech zijn als een volwaardig product neergezet'', meent de aanklager. Naar die speech is een week toegewerkt en dus zorgvuldig voorbereid, stelde hij op basis van getuigenissen.

Dat Wilders zijn uitspraken later relativeerde door te stellen dat hij criminele Marokkanen bedoelde, doet volgens Bos niet ter zake. Die nuance is door velen ook niet meer gehoord, zei hij.