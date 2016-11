Kamerdebat: wie ben jij dan wel!?

DEN HAAG - Een debat in de Tweede Kamer is woensdag ontaard in een schreeuwpartij tussen Selçuk Öztürk en Louis Bontes ,,Wie ben jij dan wel!?'', klonk het terwijl Kamervoorzitter Khadija Arib de orde probeerde te herstellen.

Door ANP - 16-11-2016, 18:17 (Update 16-11-2016, 18:17)

Het debat ging eigenlijk over de Defensiebegroting, maar nam een wending toen Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) de loyaliteit van Özturk in twijfel trok. ,,U staat er hier voor te pleiten om het Nederlandse leger zowat af te schaffen. Moet Erdogan (de Turkse president, red.) hetzelfde doen? Waar ligt uw loyaliteit, dat vraag ik mij af'', sprak Bontes.

Dat schoot Özturk (Groep Kuzu/Öztürk), bekend van de beweging DENK, totaal in het verkeerde keelgat. ,,Wie ben jij om mij de loyaliteitsvraag te stellen? Wie ben jij?'', riep het Kamerlid. ,,Wie ben jij dan wel joh!?'', riposteerde Bontes. ,,Als ik zoveel van mijn land zou houden zou ik er gaan wonen. Ga lekker naar Turkije!'', voegde Bontes daar nog aan toe. Özturk besloot de uitbarsting met de woorden ,,Ik hou van Nederland''.