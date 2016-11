Burgemeester Vreeman even terug in Zaanstad

ZAANSTAD - Ruud Vreeman is benoemd tot waarnemend burgemeester van Zaanstad. Geke Faber, de huidige burgemeester, vertrekt op 1 december. Vreeman zit in de Eerste Kamer voor de PvdA. Hij was van 1997 tot 2004 ook al burgemeester van Zaanstad.

Door ANP - 16-11-2016, 19:33 (Update 16-11-2016, 19:55)

Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft Vreeman (1947) benoemd. De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben al gezegd zich op Vreemans komst te verheugen.

Zittend burgemeester Geke Faber (ook PvdA) besloot dit voorjaar om haar functie per 1 oktober vervroegd neer te leggen. Ze blijft waarnemen tot 1 december. De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Zaanstad wordt half maart 2017 hervat. Eerder was die stilgelegd omdat verscheidene kandidaten zich hadden teruggetrokken uit de race en er te weinig keus was.

Na Zaanstad was Vreeman ook burgemeester van Tilburg en waarnemend burgervader in Groningen. Vreeman zat van 1994 tot 1997 in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij onder meer duo-voorzitter van de PvdA en voorzitter van de vervoersbond FNV.