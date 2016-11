Grote brand bij autosloperij in Nijmegen

ANP Grote brand bij autosloperij in Nijmegen

NIJMEGEN - Op de Hogelandseweg in Nijmegen is woensdagavond brand uitgebroken in een autosloperij. De brandweer spreekt van een zeer grote brand.

Door ANP - 16-11-2016, 23:39 (Update 16-11-2016, 23:39)

Er zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio explosies te horen, veroorzaakt door autobanden die door de hitte uit elkaar klappen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Nieuwsgierigen worden ruim op afstand gehouden.

Over de oorzaak is nog niets bekend.