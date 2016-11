Hoog cijfer voor Nederlands zorgstelsel

DEN HAAG - Het zorgstelsel in Nederland doet het in vergelijking met tien andere hoogontwikkelde westerse landen goed. Dit blijkt uit een onderzoek van The Commonwealth Fund (CWF), een Amerikaanse denktank op het gebied van zorg, waar De Telegraaf donderdag over bericht.

Door ANP - 17-11-2016, 7:47 (Update 17-11-2016, 7:47)

De onderzoekers hebben in totaal 26.863 volwassen ondervraagd uit Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Ze hebben zich gericht op de zorg bij huisartsen en ziekenhuizen.

Het Nederlandse zorgsysteem is volgens de onderzoekers ,,het voorbeeld van een stelsel dat werkt''. De zorg scoort het hoogste als het gaat om snelle toegankelijkheid van zorg en toegang tot zorg buiten kantooruren. Ook hebben Nederlanders vergeleken met de andere tien landen eenvoudig toegang tot een huisarts, zijn de wachttijden kort en zijn er weinig financiële barrières om zorg te kunnen krijgen.