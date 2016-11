Nieuw betogingen tegen Zwarte Piet op komst

ROTTERDAM - Het comité Kick Out Zwarte Piet gaat de komende weken opnieuw demonstreren tegen Zwarte Piet. Bij de sinterklaasintocht in Leiden (19 november), en in Utrecht (26 november) en Rotterdam (27 november) heeft de organisatie nieuwe ,,vreedzame protesten'' aangekondigd.

Door ANP - 17-11-2016, 9:30 (Update 17-11-2016, 9:30)

Afgelopen weekeinde ging het mis in Rotterdam. De politie hield een groep mensen aan die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. Er gold in de stad een demonstratieverbod en toen de mensen dat negeerden zijn ze volgens de politie gearresteerd.