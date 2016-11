Amsterdam wil in 2050 aardgasloos zijn

ANP Amsterdam wil in 2050 aardgasloos zijn

AMSTERDAM - Amsterdam wil in 2050 een aardgasloze stad zijn. Woningcorporaties wijzen daarom volgend jaar de eerste 10.000 bestaande woningen aan waarvan de gaskraan wordt dichtgedraaid. Hiermee wil de gemeente de CO2-uitstoot in de stad flink terugdringen.

Door ANP - 17-11-2016, 9:57 (Update 17-11-2016, 9:57)

De plannen staan in de strategie Naar een Stad zonder Aardgas, die het college van burgemeester en wethouders donderdag heeft bekendgemaakt. De stad wil snel ervaring opdoen met het op grote schaal aardgasloos maken van bestaande woningen.

In Amsterdamse nieuwbouwwijken liggen al geen gasleidingen meer en in 2020 zijn naar verwachting 102.000 Amsterdamse woningen aangesloten op warmtenetten. De uitdaging is nu ook bestaande gebouwen van het aardgas af te krijgen en te kijken welke alternatieven mogelijk zijn.