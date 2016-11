Trump telt Rutte niet mee

ANP Trump telt Rutte niet mee

NEW YORK - Op de lijst die woensdag verscheen van 29 buitenlandse leiders met wie de aankomende president van de Verenigde Staten Trump heeft gesproken, ontbreekt de Nederlandse premier Mark Rutte.

Door ANP - 17-11-2016, 12:39 (Update 17-11-2016, 12:39)

Presidenten, minister-presidenten, een bondskanselier, sheiks, koningen, een kroonprins en een secretaris-generaal, veel leiders zijn in de opsomming terug te vinden. Premier Rutte ontbreekt echter, maar kreeg in elk geval in eigen land commentaar op zijn telefonisch onderhoud met Trump. Enkele Tweede Kamerleden kapittelden hem dat hij de nieuwe leider van de VS wel eens wat harder had mogen aanpakken.

De tot en met donderdag bijgewerkte lijst is te vinden op de website greatagain.gov.