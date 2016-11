Opnieuw giraffe geboren in Artis

AMSTERDAM - Voor de tweede keer in korte tijd is er in Artis een netgiraffe geboren. Het jong kwam woensdagavond na een draagtijd van vijftien maanden ter wereld. Vorige week stierf een pasgeboren girafje na een aantal dagen, omdat de moeder het veulen niet accepteerde.

Door ANP - 17-11-2016, 13:29 (Update 17-11-2016, 13:29)

Volgens de Amsterdamse dierentuin heeft het kersverse girafje al gedronken bij de moeder, die al vijf keer eerder heeft geworpen. Het jong is een hengst en met dit dier erbij telt de kudde nu tien netgiraffen.

Artis heeft de langnekkige dieren sinds 1856. De netgiraffen zijn herkenbaar aan het netvormige vlekkenpatroon, dat bestaat uit grote hoekige vlekken gescheiden door dunne witte lijnen.