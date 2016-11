Brand langs A13 hindert verkeer

ANP Brand langs A13 hindert verkeer

DELFT - In de Schoemakersstraat in Delft woedt donderdagmiddag een grote brand in een loods. De enorme rookontwikkeling hindert het verkeer op de nabije snelweg A13. De maximumsnelheid is ter hoogte van Delft verlaagd naar 70 kilometer per uur.

Door ANP - 17-11-2016, 13:31 (Update 17-11-2016, 13:31)

De brandweer is met veel materieel en menskracht ter plaatse. Wat er zich in de loods bevindt is nog niet duidelijk.