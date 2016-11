Controles luchthaven verlopen in alle rust

Door ANP - 17-11-2016, 14:48 (Update 17-11-2016, 14:48)

ROTTERDAM (ANP) - De aangescherpte controle op Rotterdam The Hague Airport van politie en marechaussee heeft nauwelijks effect op de dagelijkse gang van zaken op de luchthaven.

Op de toegangsweg naar de luchthaven staan twee schuin geparkeerde wagens van de marechaussee opgesteld. De bijbehorende marechaussees werpen blikken in de auto's die zigzaggend langs de geïmproviseerde blokkades rijden.

In de aankomst- en vertrekhal is nauwelijks iets van van de controles te merken. Voor een ingang staan enkele marechaussees bij een jeep. Ook in de hal staan enkele marechaussees.