ANP Gewonden door aanvaring op de Merwede

WERKENDAM - Op de Merwede tussen Werkendam en Hardinxveld-Giessendam zijn donderdagavond een binnenvaartschip en een veerpont met elkaar in botsing gekomen. De kapitein van de veerboot en een passagier zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Na de aanvaring is het binnenvaartschip doorgevaren, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Door ANP - 17-11-2016, 21:13 (Update 17-11-2016, 21:13)

De zogenoemde veertaxi onderhoudt de veerdienst tussen Gorinchem, Werkendam en Hardinxveld-Giessendam.

,,De botsing vond even na half zeven plaats'', aldus een woordvoerder. ,,De schade aan de veerpont is boven de waterlijn. Die wist op eigen kracht de steiger in Werkendam te bereiken.'' De veertaxi zou voor reparatie naar Hardinxveld-Giessendam gaan en is voorlopig uit de vaart. Twee andere opvarenden raakten volgens de politie licht gewond maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Waarom de andere schipper is doorgevaren, wordt uitgezocht. Mogelijk heeft hij niets van de botsing gemerkt. Naar het schip en de opvarenden werd donderdagavond gezocht.