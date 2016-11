Raadsman Wilders begint aan verdediging

SCHIPHOL - De raadsman van Geert Wilders, Geert-Jan Knoops, is vrijdag in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp begonnen aan zijn pleidooi namens de PVV-leider. Tegen Wilders is door het Openbaar Ministerie 5000 euro boete geëist wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Door ANP - 18-11-2016, 9:50 (Update 18-11-2016, 10:06)

De eis van het OM wegens diens 'minder-Marokkanen'-uitspraken leidde donderdag tot tumult, onder meer in het parlement. Wilders betitelde de verlangde straf van het OM als ,,een waanzinnige eis''.

Knoops zei in zijn inleiding dat het pleidooi zich over twee dagen zal uitstrekken. Vrijdag houdt hij een 83 pagina's tellend pleidooi, maandag verwacht hij nog eens 100 pagina's juridische overwegingen voor te dragen. De rechtbank kreeg aan het begin van de verdediging alvast een dik boekwerk uitgereikt van het eerste deel van zijn pleidooi.