Knoops: machtsmisbruik OM in zaak-Wilders

SCHIPHOL - Het Openbaar Ministerie heeft misbruik gemaakt van zijn vervolgingsrecht in de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Dat stelde zijn raadsman vrijdag in verdediging van Wilders' 'minder-Marokkanen’-uitspraken. Strafpleiter Geert-Jan Knoops vroeg de Haagse rechtbank om het OM alsnog niet-ontvankelijk te verklaren wegens het misbruik van de scheiding der machten, de trias politica.

Door ANP - 18-11-2016, 11:41 (Update 18-11-2016, 12:13)

Daarin is de scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht vastgelegd.

Het proces symboliseert volgens Knoops dat anno 2016 in Nederland politieke processen nog steeds kunnen worden gevoerd. Hij hekelde in zijn pleidooi de aanklagers omdat ,,het realiteit is dat het OM een politicus monddood wil maken''. Hij stelde dat het OM selectief te werk gegaan is gegaan bij het interpreteren van de uitspraken, de wet en de 6474 aangiften. Daartoe zijn mensen ,,opgeroepen, aangespoord of geronseld''.

Politieke context

Knoops hield de rechtbank voor dat om een politiek oordeel wordt gevraagd. In het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp betoogde hij dat er geen gronden bestaan om Wilders te straffen voor zijn gewraakte uitspraken in maart 2014. ,,U zult concluderen dat er geen zaak is tegen Wilders.''

Over tien jaar zal volgens de strafpleiter worden teruggekeken op een proces ,,dat niet gevoerd had mogen worden’’.

De uitspraken van Wilders hebben in zijn ogen niets te maken met verhuld racisme of intolerantie, maar geven volgens Knoops de mening weer van de bezorgde burgers en de oplossingen die de PVV-leider daarvoor aandraagt. Daarom moeten de ten laste gelegde uitlatingen in maart 2014 alleen in politieke context worden beschouwd, vindt Knoops.