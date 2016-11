Overweg Winsum vaker toneel ongevallen

WINSUM - De onbewaakte spoorwegovergang op de Voslaan in het Groningse Winsum, waar vrijdag een trein en een melkwagen met elkaar in botsing kwamen, is eerder in opspraak geweest. In 2014 kwamen bij twee verschillende ongelukken op de overweg twee mensen om het leven.

Daarna ontstond veel kritiek op de onveiligheid van de bewuste spoorwegovergang. Zo had de Gerjon Kazemier Stichting, die zich sterk maakt voor veilige spoorwegovergangen, een kort geding aangespannen tegen ProRail en de gemeente Winsum. Dat geding werd opgeschort nadat ProRail en Winsum vorig jaar waren overeengekomen dat er voor omwonenden een noodweg zou worden aangelegd naar een bewaakte overgang.