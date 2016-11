'Treinpassagiers hadden de angst in hun ogen'

WINSUM - De meeste inzittenden van de trein die vrijdag bij Winsum ontspoorde na een botsing met een tankauto van FrieslandCampina, hebben kneuzingen en snijwonden door rondvliegend glas. ,,Er was veel paniek. De mensen hadden angst in de ogen'', zegt een vrouw die vrijwel direct na het ongeluk ter plaatse was. Ze komt uit Groningen en was op weg voor een dagje Schiermonnikoog.

Door ANP - 18-11-2016, 14:17 (Update 18-11-2016, 14:17)

In de trein zaten volgens haar dertig tot veertig mensen. ,,De inzittenden waren bang dat de ontspoorde trein zou omvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.'' De vrouw kon de inzittenden helpen een ruit in te slaan om zo uit de trein te komen.

Twee gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht, hun toestand is niet levensbedreigend, meldden de hulpdiensten. Enkele tientallen lichtgewonden worden in een nabijgelegen boerderij en kazerne behandeld.