'Wilders moet open discussie kunnen voeren’

SCHIPHOL - PVV-leider Geert Wilders moet als politicus en fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij ,,een open discussie kunnen voeren over maatschappelijke problemen’’.

Door ANP - 18-11-2016, 16:19 (Update 18-11-2016, 16:31)

De overheid heeft via het Openbaar Ministerie niet het recht om politieke speeches te interpreteren, zei Wilders’ raadsman Geert-Jan Knoops vrijdagmiddag op de eerste dag van zijn pleidooi. ,,Dan komen we op het glijdende terrein van het interpreteren'', waarschuwde de strafpleiter in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp.

Daarnaast heeft de politicus bij het afleggen van de eed als lid van de Staten-Generaal de plicht om de wil van zijn kiezers te verwoorden. ,,Hij dient het partijprogramma uit te dragen, binnen en buiten parlement'', sprak Knoops. Hij had de opdracht te handelen, zeker omdat in 2014 de instroom van migranten groot was. Knoops verwees naar een enquête waaruit zou blijken dat dat 43 procent van de bevolking het in mei 2014 eens zou zijn geweest was met de 'minder-Marokkanen'-uitspraken.

Stevige kritiek

Dat partijprogramma is bovendien niet strafbaar volgens het Openbaar Ministerie, stelde Wilders' raadsman. Politici moeten volgens Knoops stevige kritiek kunnen uiten. ,,Ook als die leidt tot onmin tussen bevolkingsgroepen, is dat geen reden tot strafvervolging'', vindt hij.

Knoops zet maandag het pleidooi voort.