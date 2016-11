Weerbureaus waarschuwen: zondag stormachtig

HILVERSUM/ZEIST - Het gaat zondag stevig waaien, met windstoten van 75 tot meer dan 100 kilometer per uur. Aan de kust kan het zelfs tot een zuidwesterstorm komen, windkracht 9. Daarvoor waarschuwen verschillende weerbureaus.

Door ANP - 19-11-2016, 12:17 (Update 19-11-2016, 12:17)

Al vroeg in de ochtend neemt de wind toe naar hard tot stormachtig. Ook wordt in de ochtend veel regen verwacht. Vanwege de hard wind, met name in de middag, raadt Weerplaza mensen aan de bossen te mijden. Aan het begin van de avond neemt de wind af.