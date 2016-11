Samsom en Asscher opnieuw in aanvaring

TILBURG - PvdA-lijsttrekkerskandidaten Diederik Samsom en Lodewijk Asscher zijn zaterdag tijdens hun tweede debat in Tilburg opnieuw in aanvaring gekomen over arbeidsmigratie in de EU. Net als tijdens het eerste debat in Den Haag maandag sloeg Asscher daarbij een harde toon aan. Hij oogstte hiermee boegeroep uit de zaal, nadat had gezegd dat het zijn opponent blijkbaar ,,niet kan schelen'' dat kiezers zich van de EU afkeren. Samsom concludeerde uiteindelijk dat de verschillen minder groot zijn dan ze lijken. ,,Volgens mij komen we er samen wel uit.''

Door ANP - 19-11-2016, 14:30 (Update 19-11-2016, 15:08)

Asscher wil desnoods met het vrije verkeer van personen in de EU stoppen als er geen einde komt aan de benadeling van Nederlandse werknemers, die het slachtoffer worden van concurrentievervalsing door personeel uit andere lidstaten. Samsom vindt het dreigen met weglopen bij de onderhandelingen een ,,loze belofte''. Hij wil altijd blijven ,,doorknokken''. Inhoudelijk staan Asscher en hij voor hetzelfde: voor gelijk werk moet een gelijk loon worden betaald, aldus de huidige PvdA-leider.

Evenals in het eerste debat bleek dat Asscher en Samsom beleidsmatig weinig verschillen, maar probeerde vooral Asscher tegenstellingen te creëren. ,,Het gaat om de toekomst van het land, verdorie! Dan mag je toch wel van mening verschillen?'' hield hij het gehoor in Tilburg voor.

Na het eerste debat beklaagde Samsom zich over de scherpe bewoordingen van zijn tegenstander. Maar volgens Asscher is het nodig dat bij de PvdA een wijziging van koers en stijl van leiderschap zichtbaar wordt. De partij staat er in de peilingen slecht voor en bij de verkiezingen dreigen premier Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders ,,het land te verdelen''.Om die reden is er een krachtig ,,links blok'' geboden, bepleitte de vicepremier zaterdag in een interview met Nu.nl.

Overigens blijft zowel Asscher als Samsom beschikbaar voor de PvdA als ze de strijd om het lijsttrekkerschap verliezen, onderstreepten beiden zaterdag. De winnaar moet dan bepalen welke rol de ander nog kan spelen.

Samsom en Asscher gaan nu nog twee maal met elkaar in debat. Daarna stemmen de PvdA-leden over wie lijsttrekker moet worden.