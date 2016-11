Rutte haalt uit naar wegkijkers en weglopers

NOORDWIJKERHOUT - Premier Mark Rutte heeft zaterdag als VVD-leider fel uitgehaald naar coalitiepartner PvdA en de oppositie. Hij had het over wegkijkers en weglopers.

Door ANP - 19-11-2016, 18:17 (Update 19-11-2016, 18:17)

Rutte sprak op een congres van de VVD in Noordwijkerhout, waar het verkiezingsprogramma voor volgend jaar werd vastgesteld. Hij zei dat de mogelijke PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher, nu minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onterecht in paniek is over robots in bedrijven. Terwijl er juist dankzij robots banen bijkomen, aldus Rutte.

De VVD-voorman plaatste CDA-kopstuk Sybrand Buma in het kamp van neezeggers, net zoals een ,,pruilende peuter.´´ Ook haalde hij uit naar D66 als vermoeide en sombere partij.

Hij noemde PVV-leider Geert Wilders een wegloper, omdat die in 2012 op het laatste moment geen steun meer gaf aan de coalitie van VVD en CDA. En wat 50PLUS-leider Henk Krol betreft, die gaat helemaal niets voor ouderen doen, aldus Rutte: ,,Henk Krol is alleen bezig met Henk Krol.´´