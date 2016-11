Ouwehands Dierenpark dicht vanwege storm

ANP Ouwehands Dierenpark dicht vanwege storm

RHENEN - Ouwehands Dierenpark in Rhenen sluit zondagmiddag vanwege de herfststorm vroegtijdig de deuren. Dat meldt een woordvoerder van de dierentuin. DierenPark Amersfoort is om dezelfde reden eerder gesloten.

Door ANP - 20-11-2016, 15:03 (Update 20-11-2016, 15:04)

Bij de ingang van het park in Rhenen zijn twee bomen omgevallen. Niemand is gewond geraakt, de omgevallen bomen stonden op een plek waar ze geen gevaar opleverden voor bezoekers. Aangezien aan de bomen in het park ook nog behoorlijk wat blad zit, wat tot meer schade kan leiden, is echter rond 13.30 uur besloten iedereen te verzoeken het park te verlaten. Ouwehands Dierenpark zou zondag tot 17.00 uur geopend zijn.

In het park waren enkele duizenden bezoekers. Zondag vond in de dierentuin het Park van Sint plaats, een evenement rondom Sinterklaas. Daardoor waren er ook veel kinderen aanwezig. Sinterklaas is inmiddels echter ook vertrokken. Gedupeerden kunnen een mail sturen. Zij kunnen een ''passende tegemoetkoming'' verwachten, aldus de woordvoerder.

DierenPark Amersfoort zou eveneens tot 17.00 uur open zijn, maar sloot de deuren rond 14.00 uur. Op de eigen website laat deze dierentuin weten dat rukwinden in het bosrijke park de kans op vallende takken en bomen vergroten. ''Hierdoor is de veiligheid in het gedrang'', aldus het park, dat maandag naar verwachting weer open zal zijn.