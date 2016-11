Eerste herfststorm zorgt voor veel overlast

DEN HAAG - De eerste herfststorm van dit jaar is een feit. De storm kwam zondagochtend in de provincie Zeeland aan land met kracht negen en trok gedurende de middag over het land. Hulpdiensten kregen veel meldingen over schade en overlast door de harde wind. In Arnhem raakten vijf mensen gewond.

Door ANP - 20-11-2016, 19:06 (Update 20-11-2016, 19:06)

In IJmuiden bereikte de wind tussen 12 en 13 uur zelfs kracht tien en was er was er even sprake van een zware storm. In het binnenland was de wind minder krachtig, maar wel kwamen er zware windstoten voor. In Deelen op de Veluwe werd een windstoot gemeten van 100 kilometer per uur, meldde Weeronline. Aan het begin van de avond is de storm gaan liggen.

In het hele land deden zich talloze kleine en grotere incidenten voor. De website Alarmeringen.nl noteerde tussen 11 en 16 uur een kleine duizend stormgerelateerde meldingen bij de brandweer. Veel meldingen betroffen omgewaaide bomen en afgebroken takken. Ook waren er veel telefoontjes bij hulpdiensten over losgeraakte dakdelen, omgevallen schoorstenen, losgeraakte gevelplaten en omgewaaide verkeersborden en hekwerken. In Arnhem raakten vijf mensen gewond door omvallende terrasschermen van een pizzeria aan de Oude Stationsstraat. Vier van de gewonden moesten naar het ziekenhuis.

Treinverkeer

Ook het treinverkeer ondervond hinder. Door het hele land moesten reizigers rekening houden met vertragingen door onder meer omgewaaide bomen op het spoor. Op de weg was het niet veel beter. Op veel plaatsen kwamen takken en bomen op de weg terecht en waaiden aanhangwagens om, meldde de Verkeersinformatiedienst (VID).

Ouwehands Dierenpark in Rhenen en Dierenpark Amersfoort sloten eerder hun deuren vanwege de storm. In beide bosrijke parken was de kans op vallende takken en bomen groot.

Toch hadden ook mensen plezier van de storm. Enkele wandelaars zochten het strand op en op de Oosterscheldekering werd voor de vierde keer het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen gehouden. De wedstrijd over 8,5 kilometer met driehonderd deelnemers verliep stormachtig, maar zonder problemen, aldus de organisatie.