Treinen bij Winsum rijden weer

WINSUM - Tussen Groningen en Roodeschool rijden sinds maandagochtend 05.00 uur weer treinen. Dat heeft een woordvoerster van vervoersbedrijf Arriva laten weten. Het treinverkeer lag stil nadat vrijdagmiddag op een onbewaakte overweg bij Winsum een trein en een tankauto met melk op elkaar botsten.

Door ANP - 21-11-2016, 6:58 (Update 21-11-2016, 6:58)

Door het ongeluk raakten achttien mensen gewond, van wie drie er slecht aan toe zijn. Arriva zette in het weekeinde bussen in om reizigers te vervoeren.

De berging van de ontspoorde trein was zaterdagmiddag klaar. ,,Het is spoorbeheerder ProRail daarna gelukt om de herstelwerkzaamheden volgens plan uit te voeren en daarop hebben we vanmorgen vroeg de dienstregeling hervat.''

Bij de onbewaakte spoorwegovergang bij Winsum staan inmiddels matrixborden om het verkeer te waarschuwen dat de overweg gevaarlijk is.

De chauffeur van de tankwagen werd aangehouden en na verhoor vrijgelaten, en ook de machinist werd verhoord.