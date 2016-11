Knoops: een harde vrijspraak is een gegeven

SCHIPHOL - Geert Wilders' raadsman Geert-Jan Knoops heeft maandag tegenover de rechtbank gezegd dat in zijn ogen ,,een harde vrijspraak een gegeven is'' in het proces wegens diens 'minder-Marokkanen'-uitspraken. Voor een veroordeling wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie bestaat volgens hem geen grond.

Door ANP - 21-11-2016, 13:25 (Update 21-11-2016, 13:28)

Met zijn gewraakte uitlatingen heeft Wilders volgens Knoops de nationaliteit bedoeld en niet het ras of andere kenmerkende eigenschappen zoals huidskleur, taal of religie. Daarom is geen sprake van discriminatie wegens ras. Marokkanen vormen geen ras, aldus Knoops. Berbers kunnen bijvoorbeeld wel zo worden gezien.

Volgens het Openbaar Ministerie moeten Marokkanen wel als een ras worden beschouwd. Knoops meent dat het OM de begrippen 'nationaliteit' en 'nationale afkomst' ten onrechte door elkaar haalt.

Twee tongen

In het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp liet Knoops fragmenten zien van tv-programma's waarin aandacht werd besteed aan criminele Marokkaanse jongeren. Daarin werd de bevolkingsgroep bij naam en toenaam genoemd. ,,Het probleem is door de heer Wilders benoemd, maar bestaat al 25 jaar.''

Volgens Knoops zou Wilders tot dezelfde conclusie zijn gekomen ,,als het om Zweden of Canadezen was gegaan''.

Wilders heeft kritiek gehad op Marokkanen, zoals PvdA-politici als Diederik Samsom en Hans Spekman dat eveneens hebben gedaan. In die gevallen werd die kritiek op Marokkaanse jongeren toegelaten. ,,Het OM spreekt met twee tongen'', zei de raadsman. Bij de uitlatingen van Samsom en Spekman is destijds rekening gehouden met de context waarin uitlatingen zijn gedaan. Daar is nu ten onrechte aan voorbij gegaan, vindt Knoops.