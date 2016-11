Geert Wilders toch naar rechtbank

SCHIPHOL - PVV-voorman Geert Wilders maakt gebruik van zijn recht als laatste het woord te voeren in het proces tegen hem. Dat liet de politicus maandag weten via Twitter. Het 'laatste woord' staat aan het eind van de week geagendeerd.

Door ANP - 21-11-2016, 14:38 (Update 21-11-2016, 14:38)

Wilders staat terecht voor 'minder Marokkanen’-uitspraken. Het OM eiste vorige week een boete van 5000 euro voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

,,Ik zal de rechtbank nog toespreken later deze week. In mijn laatste woord bij het proces tegen de vrijheid van meningsuiting'', aldus Wilders. Eerder wilde hij niet naar de rechtbank komen. ,,Het is een gotspe dat ik moet terechtstaan omdat ik heb gesproken over minder Marokkanen'', verklaarde Wilders eerder.