Bernard Haitink krijgt Edison Oeuvreprijs

ANP Bernard Haitink krijgt Edison Oeuvreprijs

AMSTERDAM - Dirigent Bernard Haitink krijgt de Edison Klassiek Oeuvreprijs 2016. De jury was er dit keer razendsnel uit, liet ze maandag weten. ,,Voor de jury waren de vergaderingen over de oeuvreprijs dit jaar kort, om niet te zeggen: non-existent. De prijs kon alleen maar naar Bernard Haitink gaan'', zegt voorzitter Mischa Spel.

Door ANP - 21-11-2016, 15:19 (Update 21-11-2016, 15:19)

Haitink krijgt de onderscheiding komende zondag tijdens de rechtstreekse uitzending van Podium Witteman op NPO 2. ,,87 is hij, maar wat zegt dat eigenlijk? In het geval van dirigent Bernard Haitink is leeftijd slechts een aanbeveling'', aldus Spel. ,,Als dirigent is hij nog volop actief op het allerhoogste niveau. Ook dit seizoen leidt hij wereldorkesten als de Berliner Philharmoniker, het orkest van de Bayerische Rundfunk, het LSO, Chamber Orchestra of Europe, Tonhalle Orchestra Zürich en de orkesten in Chicago en Boston.''