Platina Notekraker voor Jerney Kaagman

ANP Platina Notekraker voor Jerney Kaagman

HILVERSUM - Jerney Kaagman (69) is onderscheiden met de Hans Kosterman Prijs, voorheen de Platina Notekraker. Ze krijgt de prijs namens rechtenorganisaties Sena en NORMA voor haar verdiensten op het gebied van auteursrechten van muzikanten.

Door ANP - 22-12-2016, 19:07 (Update 22-12-2016, 19:32)

De voormalig zangeres van Earth & Fire is de tweede persoon die de Hans Kosterman Prijs in ontvangst mag nemen. Hans Kosterman (1945-2015) was jurist, muzikant, tekstschrijver en bestuurder bij diverse belangenorganisaties en kreeg in 2014 de eerste Platina Notekraker. Als eerbetoon draagt de prijs sindsdien zijn naam.

Jerney Kaagman heeft zich eerst als voorzitter en medeoprichter van belangenorganisatie BV Pop hard gemaakt voor de belangen van artiesten. Van 2000 tot 2009 was zij actief als directeur van stichting Conamus (nu Buma Cultuur). Daarnaast vervulde zij tal van bestuursfuncties in de wereld van auteursrechten.