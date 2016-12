Kamer wil interventieteam tegen jihadisme

ANP Kamer wil interventieteam tegen jihadisme

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat hulpverleners de bevoegdheden krijgen om in gezinnen te controleren of er sprake is van radicalisering. Een meerderheid stemde donderdag voor een voorstel van die strekking van PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch.

Door ANP - 22-12-2016, 20:55 (Update 22-12-2016, 20:55)

Marcouch verwees naar een proef met zo'n team die in Amsterdam is gedaan. Volgens de PvdA'er kan radicalisering worden tegengegaan als signalen op tijd worden opgemerkt en aangepakt. Als de autoriteiten concrete aanwijzingen hebben dat iemand van plan is bijvoorbeeld naar Syrië af te reizen kan dat aanleiding vormen om ,,achter de voordeur te kijken'', aldus Marcouch. Op die manier moet worden voorkomen dat andere mensen in zo'n gezin radicaliseren.

Marcouch maakte zich in 2014 al sterk voor een dergelijk team, naar het voorbeeld van het zogenoemde Preventie Interventie Team in Amsterdam. Dat was bedoeld om de broertjes en zusjes van doorgewinterde criminelen op het rechte pad te houden.