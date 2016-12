Overleden arrestant was net vrij

MAASTRICHT - De 35-jarige Macedoniër die afgelopen dinsdag overleed tijdens een aanhouding in Maastricht, was vlak daarvoor op vrije voeten gesteld. Hij had twee dagen in een politiecel gezeten nadat zijn vrouw aangifte tegen hem had gedaan. De man zou haar met een hamer bedreigd hebben.

Door ANP - 23-12-2016, 9:38 (Update 23-12-2016, 9:38)

Zijn advocaat Bjorn Jegers bevestigt vrijdag berichtgeving in de Limburgse kranten dat de man mogelijk aan waandenkbeelden leed. De raadsman zegt verbaasd te zijn dat een GGD-arts hem maandag weer liet gaan zonder de crisisdienst te bellen. De politie had daardoor juridisch geen middel meer om de man langer vast te houden.

Vlak voor zijn vrijlating had de man nog geprobeerd te ontsnappen uit het politiebureau waar hij vastzat. Met veel inzet kon de politie hem weer terug in zijn cel krijgen.