Drie doden door ongeluk Groningen

ANP Drie doden door ongeluk Groningen

GRONINGEN - Een auto-ongeluk in Groningen heeft op kerstavond twee mannen van achttien en negentien uit Sappemeer en een man van 21 uit Hoogezand het leven gekost. Ze zaten in een auto die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en op de kop in een sloot naast de rijbaan belandde.

Door ANP - 24-12-2016, 23:46 (Update 25-12-2016, 8:30)

De negentienjarige bestuurder van de auto, een man uit Westerbroek, is met onbekend letsel naar het Martiniziekenhuis in Groningen gebracht. Bij aankomst van de hulpdiensten zaten twee personen nog in de auto. Twee anderen lagen respectievelijk in het water en op de walkant. Om de twee jongemannen uit het voertuig te bevrijden, moest deze eerst uit het water getakeld worden voordat hulpverleners eerste hulp konden bieden.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht en zoekt getuigen. Bij het ongeluk, dat zich rond 21.30 uur voordeed op de Bornholmstraat, waren geen andere voertuigen betrokken.