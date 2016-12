Jagen op planten in bloei

ANP Jagen op planten in bloei

NIJMEGEN - Floron en Tuintelling.nl roepen mensen op de komende dagen op zoek te gaan naar bloeiende planten. Voor de derde keer wordt de Eindejaars Plantenjacht georganiseerd. Tussen eerste kerstdag en 3 januari kunnen mensen bloeiers melden bij de organisaties.

Door ANP - 25-12-2016, 8:23 (Update 25-12-2016, 8:23)

Vorig jaar werden door het zachte winterweer maar liefst 735 plantensoorten bloeiend aangetroffen. Een jaar eerder waren dat er 383. Hoeveel soorten er dit jaar worden gevonden, is niet te voorspellen. Begin december was er al flink wat nachtvorst maar ondudielijk is vooralsnog welke invloed dat heeft gehad op de bloei, aldus Floron zondag.

In de winter kunnen veel planten nog prima bloeien. Vaak zijn het planten die doorgaans in de herfst bloeien en bij het uitblijven van nachtvorst de bloei weten te rekken, maar het kunnen ook soorten zijn die het hele jaar door bloeien.