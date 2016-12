Vogelgriep bij pluimveebedrijf Zoeterwoude

ZOETERWOUDE - Bij een pluimveebedrijf in Zoeterwoude is zondag vogelgriep vastgesteld. Het gaat om het type H5. De 28.500 kippen van het bedrijf worden afgemaakt, meldde het ministerie van Economische Zaken. De 30.000 kippen van een pluimveebedrijf op een kilometer afstand van het eerste bedrijf worden eveneens preventief geruimd.

Door Medewerker Internet - 25-12-2016, 10:59 (Update 25-12-2016, 12:23)

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude. Dat verbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Een pluimveebedrijf op zo'n drie kilometer afstand van het besmette bedrijf wordt nog nader onderzocht op vogelgriep. Sinds de uitbraak van de vogelgriep zijn in Nederland negen bedrijven met eenden en kippen besmet en geruimd.

Twee jaar geleden werd het bedrijf in Zoeterwoude ook al geruimd toen er vogelgriep was ontdekt.

Foto's: Toon van der Poel

