Twee mensen neergeschoten in Hellevoetsluis

ANP

HELLEVOETSLUIS - Twee mensen zijn maandag in Hellevoetsluis neergeschoten. Dat meldt de politie. Het schieten vond omstreeks 18.00 uur plaats aan de Branding. Veel hulpdiensten zijn aanwezig. Ook is een traumahelikopter ingezet. Hoe de slachtoffers er aan toe zijn, is nog niet bekend.

Door ANP - 26-12-2016, 18:42 (Update 26-12-2016, 18:42)