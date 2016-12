Schietpartij in woning Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een schietpartij in een woning aan de Vier Heemskinderenstraat in Amsterdam is een man gewond geraakt. De melding over de schietpartij in stadsdeel Bos en Lommer kwam rond 23.15 binnen op tweede kerstdag. Het slachtoffer is op een brancard uit de woning gehesen. De politie is een onderzoek gestart.

Door ANP - 26-12-2016, 23:57 (Update 26-12-2016, 23:57)