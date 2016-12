Extra geld onderhoud en renovatie huurhuizen

ANP Extra geld onderhoud en renovatie huurhuizen

DEN HAAG - Woningcorporaties gaan weer meer investeren in onderhoud en renovatie van sociale huurwoningen. Ook wordt meer nieuwbouw gepleegd.

Door ANP - 27-12-2016, 9:47 (Update 27-12-2016, 9:54)

Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties, zegt dat het weer beter gaat met de meeste corporaties, waardoor er meer financiële ruimte is voor onderhoud en verbetering, zoals aanleg van nieuwe centrale verwarming, isolatie en dubbel glas. Aedes bevestigt een bericht hierover van de NOS.

Uit een onderzoeksrapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de geplande uitgaven voor verbeteringen stijgen van 1,1 miljard vorig jaar naar 1,6 miljard in dit jaar. Volgend jaar komt het bedrag uit op 1,9 miljard. Daarna zakken de uitgaven terug tot circa 1,4 miljard euro per jaar.

Verhuurdersheffing

,,Zo zullen er komend jaar 30.000 ingrijpende woningverbeteringen plaatsvinden van meer dan 20.000 euro per woning'', aldus een woordvoerder van Aedes.

De corporaties hadden minder geld door de economische crisis. Bovendien moeten ze sinds 2013 verhuurdersheffing betalen aan het Rijk, komend jaar zo'n 1,7 miljard.

Volgens een huurdersonderzoek van de NOS vindt een op de vijf dat zijn woning slecht onderhouden is. Toch geven de huurders die reageerden hun woning gemiddeld een voldoende: 6,1. In een eigen onderzoek dat Aedes eerder hield komt het rapportcijfer uit op een 7,3.