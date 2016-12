Ruim 20.000 kilo vuurwerk onderschept

DEN HAAG - De politie heeft tot en met 18 december ruim 20.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat blijkt uit de laatste gegevens die het Openbaar Ministerie (OM) naar buiten heeft gebracht.

27-12-2016

De hoeveelheid vuurwerk die is onderschept, is aanmerkelijk minder dan vorig jaar. Toen was er in dezelfde periode ruim 38.465 kilo vuurwerk gevonden. Nu gaat het om 20.445 kilo.

het illegale vuurwerk is vele malen zwaarder dan in Nederland toegestaan. Goedgekeurd vuurwerk mag alleen op de laatste drie dagen van het jaar worden verkocht. Afhankelijk van het soort, moeten de kopers minimaal twaalf jaar oud zijn. De politie riep ouders dinsdag op hun kinderen goed in de gaten te houden en te controleren of ze geen illegaal vuurwerk hebben.

Cobra

,,Een cobra is net een granaat en totaal niet te vergelijken met de strijkers en astronauten die ze zelf als tiener afstaken'', stelde de vuurwerkexpert van de Nationale Politie Ad Nieuwdorp in het AD. Als vriendjes illegaal vuurwerk hebben, raadt hij ouders aan dat te melden bij de politie. Desnoods anoniem. ,,Dat maakt je geen verrader. Het gaat om de veiligheid.''

De politie heeft te weinig vat op het probleem. ,,Jongeren in de puberteit aanspreken helpt niet", zegt Nieuwdorp. ,,De ouders zijn daarom degenen die kunnen ingrijpen.''