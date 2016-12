Vrouwen mogelijk bevrucht met zaad verkeerde man na fout ivf-lab UMC Utrecht

UTRECHT - Het Universitair Medisch Centrum Utrecht onderzoekt een ’procedurefout’ bij zijn ivf-laboratorium.

Door ANP - 27-12-2016, 17:03 (Update 27-12-2016, 17:03)

Bij de bevruchting van eicellen van 26 vrouwen zijn mogelijk de zaadcellen van de man van een ander paar gebruikt. De kans bestaat dus dat een vrouw zwanger is geworden door zaad van de verkeerde man.

Volgens het UMC Utrecht is de kans klein dat een vrouw zwanger is van de verkeerde man, maar kan het niet worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels zwanger of zelfs al bevallen. Het ziekenhuis heeft melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en heeft de betrokken paren op de hoogte gesteld.